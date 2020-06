Dit is waarom de ene pakketdienst een stuk sneller levert dan de ander

Stel: je bestelt 2 pakketjes bij verschillende winkels en worden elk door een andere pakketdienst verzonden. Het ene pakketje ligt de volgende dag al in huis, maar op de andere moet je aanzienlijk langer wachten. Hoe kan dit?

Er is een logische verklaring voor.

De pakketdiensten hebben het tijdens bepaalde periodes een stukje drukker, bijvoorbeeld tijdens Sinterklaas en de kerstdagen. Maar ook in deze coronacrisis zijn het aantal bezorgingen enorm gestegen. PostNL vergelijkt zelfs deze tijd met de drukte van de feestdagen in december. Zo zegt Dagna Hoogkamer, woordvoerder van PostNL, tegen Business Insider: “We hebben onze capaciteit in de afgelopen weken met ruim 40% opgeschaald”

Hoge groei pakketdienst

Het feit dat sommige pakketjes dus later aankomen heeft te maken met de stevige groei in bezorgen. Hoogkamer: “Zo zagen we bij webwinkels groeipercentages die uiteenliepen van 30% tot 800%.” De pakketdienst PostNL probeert de 40% extra capaciteit die zij hebben zo eerlijk mogelijk te verdelen over alle webshops. Maar meer dan die 40% opschalen is niet mogelijk. “Onze keten heeft enige flexibiliteit waardoor we in staat zijn op te schalen, maar dat kan niet onbeperkt,” verklaart de woordvoerder.

“Met Sinterklaas en Kerst schalen we bijvoorbeeld ook op, maar daar bereiden we ons 8 maanden lang op voor. Nu was die voorbereidingstijd er niet en hebben we ook nog te maken met aanpassingen in onze processen om aan de RIVM-maatregelen te voldoen.” Niet gek dus dat de wachttijd zo nu en dan wat langer is!

Bron: Welingelichte Kringen, Beeld: iStock