Zo maak je pannen met anti-aanbaklaag het best schoon

Pannen met anti-aanbaklaag zijn onmisbaar in de keuken. Jammer genoeg kun je ze na het koken niet zonder nadenken in de vaatwasser zetten, maar vragen ze wat extra aandacht.

Om een pan met anti-aanbaklaag zo lang mogelijk te kunnen gebruiken, moet je deze na gebruik zorgvuldig schoonmaken. Wanneer er resten achterblijven in de pan, beschadigt namelijk de laag die nou juist zo handig is.

Met de hand afwassen

Je kunt de pannen het best met de hand afwassen. Gebruik hierbij een zachte spons of een zachte afwasborstel met afwasmiddel en spoel de pan goed na. Droog de pan tenslotte met een zachte doek.

Opbergen

Naast het zorgvuldig afwassen, is het ook belangrijk je pannen goed op te bergen. Zet je de pannen op elkaar in de kast? Gebruik dan een panbeschermer om de anti-aanbaklaag te beschermen. Let tijdens het koken ook goed op dat je geen metalen lepels gebruikt of met een mes in de pan snijdt. Zo zorg je ervoor dat de laag zo lang mogelijk goed blijft.

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock