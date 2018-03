Waarom mislukt de eerste pannenkoek altijd?

Bij veel thuisbakkers gaat de eerste pannenkoek linea recta de GFT-bak in. Is dat bij jou ook het geval? Vanaf nu niet meer, want we ontdekten een handig trucje om misbaksels te voorkomen.

Bekijk in bovenstaande video ook hoe je kliederen met pannenkoekenbeslag voorkomt!

Volgens de kookwebsite 24Kitchen mislukt de eerste pannenkoek doordat de pan dan nog niet heet genoeg is. Dit kun je testen door een paar druppels water in de pan te laten vallen. Als ze rustig verdampen is de pan nog niet heet genoeg, maar wanneer het water in kleine druppels door de pan danst heeft de pan wél de juiste temperatuur. Klaar? Bakken maar!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: 24Kitchen. Beeld: iStock