Pannenkoekplant stekken: zó doe je dat (met en zonder water)

Ook al was je kleren altijd netjes, ongedragen kleding kan in een kast een onaangename geur ontwikkelen. Wist je dat je nare geurtjes kunt voorkomen met een kopje rijst?

Dus hup, pak snel een pak rijst uit de keuken en laat je kledingkast weer lekker fris ruiken.

Nadeel geurstokjes

Gebrek aan ruimte in de kast, zorgt ervoor dat je kleding na een tijdje muf kan gaan ruiken. Zo kun je je kleding te snel in de kast hangen, terwijl het eigenlijk nog een beetje vochtig is.

Helemaal als je in dezelfde kast ook schoenen opbergt, kan je wel een luchtverfrisser gebruiken. Maar die geurstokjes of -zakjes hebben meestal één nadeel: het is moeilijk de geur te doseren. In het ‘ergste’ geval ruikt maar één blouse alsof je de hele dag in een parfumerie hebt rondgelopen.