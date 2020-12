Veel mensen hebben de pannenkoekplant in huis staan. Deze plant staat leuk in het interieur, groeit snel en is makkelijk te onderhouden. Is het je weleens opgevallen dat er soms witte stipjes op de bladeren verschijnen? We leggen je uit wat dit precies betekent.

Geen paniek, je plant is niet aan het doodgaan. De witte stippen die je ziet, is het kalk dat naar buiten komt. Het zit namelijk zo: in kraanwater zit kalk en als je de planten water geeft met kraanwater kunnen er dus witte stippen verschijnen.