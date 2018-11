Deze pantoffels heeft iedere koukleum in haar leven nodig

Ben je het type dat het in de winter met twee truien, een muts en geitenwollen sokken nog steeds aan de frisse kant vindt? Dan zijn deze fluffy pantoffels voor jou gemaakt.

Knappe jongen die het nog koud krijgt met deze sloffen aan z’n voeten. Op het eerste oog lijken het gewoon heel comfortabele fluffy sloffen, maar wat deze exemplaren zo bijzonder maakt is dat ze in de magnetron kunnen. Je stopt ze er 90 seconden in en daarna heb je nooit meer koude tenen. De pantoffels die toepasselijk genoeg ‘Warmies’ heten, komen in verschillende kleuren, printjes en maten en ruiken ook nog eens heerlijk naar lavendel. Die trek je dus nooit meer uit.

Ideaal sintcadeautje, toch? Je vindt de pantoffels hier.

Bron: Womens’ Health. Beeld: Amazon, iStock