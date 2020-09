Papegaai, flamingo of kameel adopteren? Het kan bij deze dierentuin

Altijd al een flamingo of kameel gewild? Dan is het wellicht een optie om er een te adopteren. Daarmee help je dierentuinen die het erg zwaar hebben door corona.

Kasteelpark Born in Limburg is een van de vele dierenparken in Nederland dat in knel zit vanwege het coronavirus. Ze moesten dit jaar maar liefst twaalf weken hun deuren sluiten, waardoor ze geen inkomen hadden.

Adoptiedieren

Maar er werden in die tijd wel kosten gemaakt. De dieren moeten natuurlijk gewoon eten en het personeel moet gewoon betaald worden. Om toch wat inkomsten te generen, kwamen ze met een ludieke actie: adoptiedieren. Mensen kiezen een dier en betalen hier wat geld voor, zodat er goed voor het beestje gezorgd kan worden. Met deze donaties krijgt het dierenpark namelijk toch inkomsten en kan het voedsel blijven kopen voor de dieren.