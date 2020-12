Terug van weggeweest: de papieren kerstkaart is weer he-le-maal hip

Er was eens… een tijd dat we in Nederland met elkaar zo’n 200 miljoen kerstkaarten verstuurden, lang geleden. Handgeschreven beste wensen voor vrienden, familie en buren. In 2017 was dat aantal al meer dan gehalveerd. Maar wat blijkt nu? 2020 is niet alleen het jaar van het videobellen, wandelen en puzzelen; ook de papieren kerstkaart is hartstikke terug van weggeweest.

Uit cijfers van verkooppunten blijkt dat we massaal papieren wenskaarten hebben ingeslagen. Gert van Doorn, voorzitter van de Vereniging Wenskaart, laat aan de NOS weten dat in november de verkoop al verdubbeld was ten opzichte van 2019.

Digitale kerstkaarten: makkelijk en snel

Op zich is het niet zo heel vreemd dat de papieren kerstkaart met de jaren steeds minder populair is geworden. We kunnen onze geliefden in een mum van tijd bereiken per mail, WhatsApp en op social media. Een digitale kerstkaart is een stuk goedkoper, én het gaat een stuk makkelijker en sneller om een leuke boodschap te versturen. Het barst tegenwoordig van de apps waarmee je in een paar minuten een eigen kerstkaart met foto en kerstwens hebt gemaakt.

