Voor deze paradijselijke vakantiebestemming hoef je maar 7 uur te rijden

Het lijkt nog lang te duren voor het zomervakantie is, maar toch is dit het moment om een vakantie te boeken. Nog geen plannen? Laat Frankrijk en Spanje dit jaar eens los en ga voor een paradijselijke bestemming waar je maar 7 uur voor in de auto hoeft te zitten.

Het Duitse eiland Rügen is bij veel mensen nog onbekend, maar deze onontdekte parel verdient veel meer aandacht. Het is het grootste eiland van Duitsland en ligt in de Oostzee. Een eiland mag je het eigenlijk niet echt noemen, want Rügen is met een hangbrug verbonden met het vasteland, de stad Stralsund. Het eiland is al erg populair onder Duitsers en als je de plaatjes van deze bestemming – waar je vanaf Utrecht maar 7 uur voor hoeft te rijden – ziet, dan snap je wel waarom.

Advertentie

Kuststrook

De waanzinnige kuststrook, de verrassend blauwe kleur van het water, krijtrotsen, zandstranden en bijzondere bossen zorgen ervoor dat dit eiland niet onderdoet voor bestemmingen in Portugal en Spanje. Als je het heel rooskleurig bekijkt, komt het landschap zelfs in de buurt van Canada. Snel onderzoek op de redactie wijst uit dat de prijs voor een hotelovernachting ook nog heel redelijk is op dit eiland. Rügen dit jaar?

View this post on Instagram Noord Duitsland #rugen #travel #reizen A post shared by D.vanMegen (@d.vanmegen) on Jan 31, 2019 at 10:36pm PST

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock