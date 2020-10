Wel of geen paraplu? Dit weer staat ons dit weekend te wachten

Wie nog van een zonnige wandeling wil genieten, kan dat beter meteen zaterdag doen. De dag zal dan nog overwegend droog verlopen, terwijl ons land zondag met flink wat regen te verduren krijgt.

Opvallend noemt Weeronline dat het warmste moment van het weekend waarschijnlijk op zaterdagavond in de nacht naar zondag valt.

Advertentie

Vrijdag

Wie vrijdag vroeg op pad was, heeft gemerkt dat het mistig was. Deze mist en lage bewolking lossen plaatselijk maar moeizaam op. Later op de dag kunnen we zon verwachten (hoera!) maar ook hier en daar een buitje. De temperatuur is zacht: gemiddeld 15 tot 17 graden.

Zaterdag

Zeg je oktober, dan zeg je wisselvallig weer. Ook later dit weekend zullen we dat merken: zaterdag blijft het op een enkel spatje na droog en trekken wolkenvelden over het land. Tussendoor zijn er ook zonnige momenten met temperaturen tot 16 graden langs de zuidgrens. Wel staat er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, waardoor de gevoelstemperatuur iets lager ligt.

Zondag

Zondag is dat een ander verhaal. Het weerbureau stelt dat het nog onzeker is hoe laat de regen ons precies bereikt, maar in het westen is dat waarschijnlijk aan het begin van de ochtend. En dat zal helaas geen kort buitje zijn, de regen zal urenlang aanhouden en valt er regionaal flink wat regenwater.