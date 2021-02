Aanstaande zaterdag is het weer volle maan. De volle maan van 27 februari staat in Maagd en de kans is groot dat dit effect heeft op jouw lichaam en emoties. Wij vertellen je wat je kunt verwachten.

De effecten van een volle maan kun je vanaf twee dagen voor, tot twee dagen na de volle maan voelen. Iedere volle maan kan ervoor zorgen dat je je onrustig voelt en dat je slecht slaapt. Maar elke volle maan heeft ook unieke eigenschappen.

Volle maan in Maagd

Bij de volle maan van 27 februari staat één ding centraal: opruimen. Dit komt omdat deze maan in Maagd staat, en dat is een heel opgeruimd sterrenbeeld. Maagden kunnen goed plannen, zijn nauwkeurig en hebben hun zaakjes netjes op orde. Als jij dat niet altijd onder de knie hebt, kun je opgelucht adem halen: je kunt even gaan genieten van een opgeruimd hoofd.