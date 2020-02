Pas op: om deze reden geef je beter geen gele bloemen cadeau

Het lenteweer schijnt eraan te komen. Hét perfecte excuus om de voorjaarsbloemen alvast weer in huis te halen. Alle kleuren zijn welkom. Maar met gele bloemen moet je toch wel goed oppassen.

Gele bloemen hebben namelijk niet zo’n fijne betekenis.

Advertentie

Eeuwenoude betekenis

Voor jezelf kun je ze nog wel kopen, maar wanneer je gele bloemen cadeau doet aan een ander, zeg je daar geen leuke dingen mee. Er hangen namelijk eeuwenoude betekenissen aan gele bloemen, die niet veel positiefs betekenen.

Gele tulpen

Wanneer je iemand een bosje gele tulpen geeft, kan dat er heel vrolijk uitzien. Hiermee zeg je die persoon echter wel dat de liefde die er tussen jullie is, onmogelijk is. Niet echt een leuke boodschap dus.

Gele rozen

Gele rozen gooien daar nog een schepje bovenop. Wanneer je iemand een bosje daarvan geeft, kun je daar 3 verschillende dingen mee zeggen. Gele rozen kunnen zowel symbool staan voor ‘haat’, ‘ontrouw’ en ‘jaloezie’. Denk dus vooral 2 keer na als je een bos gele rozen aan je partner wil geven. Ténzij je iets te vertellen hebt natuurlijk.

Zekere voor het onzekere

Gelukkig weten vandaag de dag maar weinig mensen af van deze betekenissen en kun je vaak prima wegkomen met een bosje gele tulpen of rozen. Als je toch het zekere voor het onzekere wil nemen, is het handig om te weten welke bloemen wél iets positiefs betekenen.

Positieve betekenis

Zo kun je je partner het beste rode rozen (liefde), witte rozen (onschuld) of rode tulpen geven (‘ik zie je graag’). De oranje roos spant de kroon. Met deze bloem laat je namelijk weten dat er tussen jou en de ontvanger ‘passionele liefde’ bestaat. Op zoek naar de juiste bloemen voor een vriend of vriendin? Dan zijn roze rozen the way to go. Hiermee geef je een blijk van waardering, vriendschap en blijdschap.

Heb jij al bloemen in huis gehaald? Zo zorg je ervoor dat ze veel langer mooi overeind blijven staan.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Onze taal. Beeld: iStock.