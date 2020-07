Pascale (52) viert nu vakantie in Italië: “We zijn júist blij dat we zijn gegaan”

Hoewel sommige mensen er niet aan moeten denken om nu op vakantie te gaan naar het buitenland, zijn er ook genoeg mensen die de gok wél wagen. Pascale van Dijk (52) boekte last minute een vakantie naar Italië. Ze verblijft daar momenteel op een camping in Peschiera del Garda aan het Gardameer.

Maar hoe is het om in coronatijd op vakantie te gaan? Zijn de maatregelen in Italië heel anders dan in Nederland? Wij vroegen het haar.

“Als er iets verandert zijn we ook weer zo weg”

Waar veel mensen nog een beetje voorzichtig zijn met het boeken van een vakantie, besloot Pascale er tóch voor te gaan. Op 30 juni boekte ze een vakantie en op 4 juli vertrok ze met de auto richting Italië. Echt bang was ze van tevoren niet. “Wij wilden juist niet in een overvol Nederland blijven. En de maatregelen tegen corona gelden gewoon wereldwijd, wat dat betreft is er niet echt een groot verschil. Wij houden de app van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gewoon goed in de gaten en als er iets verandert, zijn we ook zo weer weg.”