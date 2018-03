Het weer met Pasen is bekend: op beide dagen een paraplu nodig

We kunnen genieten van een extra lang paasweekend, met die maandag vrij. Maar het wordt iets minder genieten van het voorjaarsweer.

Het wordt namelijk een bar kil en nat weekend.

Binnen eieren zoeken

Het gaat op beide paasdagen regenen en dus zijn regenjassen en paraplu’s geen slecht idee. Eerste Paasdag is het vrijwel overal bewolkt en is er kans op buien. Alleen in het noorden van het land wordt er iets beter weer verwacht. Het wordt tussen de 5 en 8 graden. In het zuiden koelt het zeker ’s nachts erg af en kan het aan de grond wel aanvoelen als min 5. De lucht is zelfs zo koud dat er plaatselijk wat natte sneeuw kan vallen.

Op Tweede Paasdag is er opnieuw kans op fikse regenbuien. Zeker in het westen van het land wordt het kletsnat. Het wordt iets warmer, tussen de 11 en 14 graden.

Niet getreurd: er komt wel lekker weer onze kant op. Vanaf dinsdag wordt het mooier weer en wordt het warmer. Het lijkt dan écht lente te worden: de temperatuur voor de komende tijd is een stijgende lijn. Kortom: het wordt alleen maar warmer en warmer, en niet meer koud.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock