Waarom je binnenkort je paspoort niet meer hoeft te laten zien op Schiphol

De bekende paspoortcontrole op Schiphol gaat verdwijnen. In de toekomst hoef je niet meer langs de marechaussees achter de balies met je paspoort, maar word je in een gang op afstand gecontroleerd zonder dat je je reisdocument uit je zak of tas hoeft te halen.

Dat zegt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, in een interview met de Telegraaf.

Controle paspoort met technische hulpmiddelen

“Het is nog toekomstmuziek, maar op ten duur zal de paspoortcontrole verdwijnen en zullen onze mensen niet meer achter de bekende balies zitten”, zo legt hij uit. “Je komt Schiphol dan binnen via een gang waarin je met technische hulpmiddelen wordt gecontroleerd zonder dat je hoeft te stoppen of je paspoort te laten zien.”

“Nog geen datum aan te hangen”

Wanneer dit precies zal gaan gebeuren, is volgens Leijtens nog niet bekend: “Daar kan ik nog geen datum aan hangen. Die hangt af van hoe snel de techniek zich ontwikkelt en de regels die moeten worden aangepast om het mogelijk te maken zijn veranderd.”