Makkelijk én snel: vegetarische pasta-ovenschotel

We stoeien er allemaal weleens mee: niet zo veel tijd, maar je wilt wel lekker eten. Bij Libelle’s beeldcoördinator, Susan de Bruijn, komt dit ook bekend voor. Dit is haar favoriete snelle gerecht vol met natuurlijke ingrediënten. Tast toe!

Libelle samen met Knorr

Susan: “Na een dag oppassen op mijn zoon en nichtje konden mijn ouders en de kinderen zo aanschuiven bij mij voor het avondeten. Gezellig als afsluiting met z’n vijven genieten van deze makkelijke en lekkere ovenschotel. Ik heb het stronkje broccoli vervangen door twee rode paprika’s. Mijn kinderen hebben een voorkeur voor een rode saus. De geraspte mozzarella was voor ons nieuw en een fijne toevoeging aan deze pasta-ovenschotel.”

Benodigdheden voor 3-4 personen

1 stronk broccoli (ca. 400 g)

1 gele paprika

250 g volkorenpasta (penne)

1 blik tomatenblokjes (400 g) of 2 grote verse tomaten in blokjes

1 zakje Knorr Natuurlijk lekker! spaghetti bolognese

200 ml crème fraîche light

75 g geraspte mozzarella

Extra nodig: ingevette ovenschaal

Voorbereiding (15 minuten)

Verwarm de oven voor tot 200 °C. Verdeel de broccoli in kleine roosjes. Schil de steel en snij ze in dunne plakjes. Snijd de paprika in stukjes. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar en laat in een vergiet uitlekken. Breng een ruime pan water aan de kook en blancheer de broccoli met de paprika 2-3 min. Giet af en laat uitlekken.

Zo maak je het (40 minuten)

Schep de pasta met de groenten en de tomatenblokjes door elkaar. Verdeel het pastamengsel in de ovenschaal. Roer de inhoud van het zakje Natuurlijk lekker! spaghetti bolognese met 200 ml water en de crème fraîche door elkaar. Schenk het over de pasta in de schaal. Schud de schaal om de saus goed over de pasta te verdelen. Strooi de mozzarella erover. Bak de pasta-ovenschotel 35-40 min. in de voorverwarmde oven totdat de kaas is gesmolten en licht gaat kleuren. Extra: Bestrooi de schotel met grofgesneden verse basilicum. Serveer er nog een rucolasalade met cherrytomaatjes bij, aangemaakt met olijfolie en balsamicoazijn.

Tip: Deze pasta-ovenschotel is een prima gerecht om restjes groenten op te maken. Maïs, bloemkool, courgette, pompoen, doperwten of sperziebonen, alles kan. Voor een hartigere topping meng je de mozzarella met geraspte Parmezaanse kaas.

Wist je dat?

De Knorr Natuurlijk lekker! mixen zitten vol met natuurlijke ingrediënten, pure kruiden en smakelijke specerijen die zorgvuldig gedroogd zijn. Eigenlijk precies zoals je hem zelf zou kunnen bereiden, maar dan makkelijk gemaakt door Knorr. Naast spaghetti bolognese zijn er ook andere smaakvolle Natuurlijk lekker! mixen, zoals chili con carne of lasagne. 247 vrouwen hebben samen met hun gezin Knorr Natuurlijk lekker! maaltijdmix spaghetti bolognese getest. Maar liefst 93% van de testers vindt de smaak van deze mix (heel erg) lekker*. Zelfs zo lekker dat 88% van de testers deze mix aanbeveelt aan familie, vrienden en/of kennissen. Koop de mix bij Albert Heijn of Jumbo en ga snel aan de slag.

* Getest door 247 vrouwen met hun gezin (hettestpanel.nl, juli 2017).