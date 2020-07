Dé interieurtrend van 2020: zo voeg je pasteltinten toe aan je interieur

Als we Instagram moeten geloven zijn pastelkleuren dé interieurtrend van 2020. Een gewaagde trend die niet iedereen makkelijk kan toepassen. Wij vertellen hoe je met pasteltinten kan spelen in je interieur.

Je geeft je woning een compleet andere uitstraling door de muren te schilderen. Als je aan de slag gaat met pasteltinten op de muur, kan het interieur al snel lijken op dat van een snoepwinkel. Als je dat mooi vindt, is daar natuurlijk helemaal niks mis mee. Als je dit niet wilt, is het handig om pasteltinten te combineren met neutrale kleuren. Pak niet gelijk alle muren aan, maar kies bijvoorbeeld één muur die je schildert. Laat je adviseren door experts welke kleuren bij elkaar passen. Lichtgrijs is bijvoorbeeld vaak mooi in combinatie met pastelkleuren.

Meubelstukken

Vind je het te heftig om gelijk de muren te schilderen? Pak het dan rustig aan. Je kunt ook kiezen voor meubelstukken in pasteltinten. Kies bijvoorbeeld voor een roze bank, een citroengele lamp of een lila bijzettafel. Als je geen geld hebt voor nieuwe meubels, is er natuurlijk ook nog de optie om zelf de handen uit de mouwen te steken. Geef dan bijvoorbeeld een oud kastje een lik pistachegroene verf.

Pastel woonaccessoires

Je kunt het ook nóg kleiner aanpakken. Kies niet voor grote meubelstukken in pastelkleur, maar voor kleinere woonaccessoires. Vazen, kussens, posters of zelfs een bos bloemen in pasteltinten geven de ruimte óók een heel andere uitstraling. Als je het beu bent, vervang je deze items een stuk sneller dan een grote roze bank. Ideaal voor iedereen die nog niet zeker is van deze woontrend.

Details in de keuken

Trek de pasteltinten door naar je keuken. Je gaat natuurlijk niet zomaar een compleet andere keuken erin zetten, maar je kunt wel spelen met servies. Begin met het verzamelen van mooie serviesstukken in pastel kleuren. Stal ze uit in een servieskastje of zet de pronkstukken op een plank in de keuken.

Bron: Roomed. Beeld: iStock.