Glitters en glimmers alom: met dit patroon maak je je eigen kerst-mondkapje

Het is december, dus tijd om de glitters en glimmers uit de kast te trekken. Naast de kerstboom versieren we ook maar gelijk ons mondkapje. Hoe? Met dit handige patroon.

Zet je favoriete kerstplaylist aan en ga aan de slag met ons patroon om zelf een kerst-mondkapje in elkaar te flansen. We beloven: dit wordt het klapstuk van je kerstoutfit.

Advertentie

Shinen in de supermarkt

Er is nog genoeg reden om je voor te bereiden op het komende dressing up-seizoen. Zoals tijdens die aankomende Zoom-kerstborrel. Of de kerstdis met een maximum aantal personen op anderhalve meter afstand. Jouw fantastische mondkapje zal het dan toch extra memorabel maken. En dan hebben we het nog niet eens over de glimlach die je gegarandeerd op ieders gezicht tovert in de supermarkt (die je dan weer jammer genoeg niet kuny zien achter hun masker). Afijn, aan de slag!