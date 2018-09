Paul McCartney weer nummer één met nieuwste album

36 jaar geleden was het, dat Beatle Paul McCartney voor het laatst een album uitbracht dat op nummer één kwam te staan in de Amerikaanse hitlijsten. Toch blijkt hij nog steeds te weten wat het betekent om een rockster te zijn.

Ondertussen is de Britse Paul misschien wel al 76 jaar, maar nog steeds is hij razend populair. Zijn nieuwe album genaamd Egypt Station is alweer de achtste plaat zonder The Beatles waarmee hij op de eerste plaats mag staan in de hitnoteringen. In totaal produceerde de Beatle al achttien albums zonder zijn vroegere band, onder meer met zijn vrouw Linda en met Wings. In de Nederlandse hitlijst staat Paul McCartney op nummer twee, net achter het album Kamikaze van rapper Eminem.

Singles

Van Egypt Station zijn niet één, maar meteen twee singles uitgebracht: I Don’t Know en Come On To Me. Het eerstgenoemde nummer wordt omschreven als een ballade zoals alleen Paul McCartney hem kan brengen, terwijl het andere nummer gezien kan worden als een rauw klinkend rocknummer. In een ander nummer op de plaat, Despite Repeated Warnings, haalt McCartney hard uit naar Donald Trump over klimaatverandering. Zo noemt hij Trump een kapitein die niet luistert, en zingt hij: ‘Degenen die het luidst roepen, zijn niet altijd de slimsten.’ Het album bevat zestien nummers.

The Beatles

Met The Beatles mocht Paul McCartney al veel vaker op de eerste plaats staan in de hitlijsten; maar liefst negentien keer stond de band bovenaan. De band ging uit elkaar in 1970, waarna McCartney een solo-carrière begon.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP