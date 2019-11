Dit pepernotenspel is perfect voor sinterklaasavond met het gezin

Staan de kruidnoten al klaar, zijn de gedichten al geschreven en de sinterklaasliedjes al aangezet? Mooi. Dan mag een leuk spel tijdens sinterklaasavond natuurlijk niet ontbreken.

Onze Libelle TV vlogger, Kirsten Schilder, heeft een gezellig spel bedacht om te spelen als je toch op Sinterklaas en zijn Pieten aan het wachten bent. Kirsten is de vrouw van Nick Schilder en moeder van dochter Nikki, zoon Julian en dochter Jackie. Ze is dol op de feestdagen en neemt ons wekelijks mee in haar voorbereidingen en tradities.

Advertentie

Lekker dobbelen

Het is simpel. Het enige wat je nodig hebt zijn 21 kruidnoten, een dobbelsteen en een blad met rondjes waarop je de pepernoten kunt leggen. Of print deze afbeelding. Het werkt als volgt. Iedereen mag om de beurt met de dobbelsteen gooien. Het getal wat je gooit, is het aantal pepernoten dat je op de rij van de kerstboom mag neerleggen. De volgende is aan de beurt. Gooi je het aantal van een rij dat er al ligt, dan sla je een beurt over. Wie als eerst zijn boom compleet heeft, is de winnaar!

Benieuwd hoe Kirsten de intocht van Sinterklaas vierde met Nick en de kinderen? Bekijk hieronder de video:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock.