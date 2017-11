Pepsi komt met nieuwe soort cola met déze populaire smaak

In de categorie: ‘wij weten echt nog even niet wat we hier nou van moeten vinden’, komt Pepsi voor de feestdagen met een nieuwe smaak cola.

Veel producten krijgen voor de feestdagen een nieuw feestelijk jasje en zo ook cola. We kennen natuurlijk al wel de variant met citroen, kers en zelfs vanille, maar dat het nog net een beetje gekker kan bewijst Pepsi met de nieuwe variant.

Karamel-zeezout

De limited edition smaak is namelijk de smaak karamel-zeezout. Die smaak zien we laatste tijd veel terug in chocolade, pepernoten en zelfs vla. Daar zijn veel mensen fan van, maar cola met deze smaak was er nog niet. De karamel in de cola zou het drankje slechts wat zoeter maken, maar aan het idee van zout in cola moeten we echt nog even wennen. Gelukkig hebben we ook nog even de tijd om te wennen, want het drankje wordt nu alleen nog in Amerika verkocht. Of de smaak ook naar Nederland komt, is nog niet bekend.

Love salted caramel but in Pepsi? That sounds awful.😝 pic.twitter.com/t5sG0UmWeg — Chris (@chris_runs09) 9 november 2017

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: iStock.