Dé perfecte combinatie: ontspannen op een yogamat met een wijnglas in je hand

Ben jij gek op wijn en is yoga de ultieme vorm van ontspanning voor jou? Dan kun je woensdag 29 november maar beter alvast in je agenda vrijhouden. Op deze dag vindt namelijk het eerste Wine Yoga-evenement plaats in Amsterdam!

In Amerika zijn zogeheten Yoga & Wine events al een groot succes, en binnenkort kunnen we hier ook in Nederland van gaan genieten.

Alcoholvrije wijn

En het leuke is: je hebt er geen wijn of yoga-kennis voor nodig. Iedereen is welkom, of je nu ervaring hebt met yoga of niet. Om gewiebel tijdens verschillende yoga-poses te voorkomen, wordt er die dag alcoholvrije wijn geschonken. Wel zo fijn, want zo heb je de volgende dag ook geen last van een kater.

Locatie

Lijkt het Amsterdam Wine Yoga-evenement jou wel wat? Trommel dan al je vriendinnen op en kom op woensdag 29 november om 17.00 naar House of Watt in Amsterdam. Meer informatie over kaartjes en de locatie kun je hier vinden.

Bron: Girlswhodrink. Beeld: iStock