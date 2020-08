Persconferentie dinsdag 18 augustus: alle aanscherpingen samengevat

Op dinsdag 18 augustus om 19:00 uur vond er een persconferentie over de coronacrisis in Nederland. Iets waar veel mensen van tevoren bang voor waren, is dat de maatregelen landelijk weer zouden worden aangescherpt. Minister-president Mark Rutte heeft laten weten dat dit inderdaad het geval is.

Volgens Rutte gaat het niet goed met de ontwikkelingen rondom het coronavirus in ons land. Hij geeft daarom een aantal dringende adviezen.

Laatste ontwikkelingen

Sinds de laatste persconferentie twee weken geleden zijn het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames toegenomen. Als we nu niet oppassen, zijn we volgens hem binnen afzienbare tijd terug bij af en gaat het land weer op slot en is de zorg weer overbelast.

Overzicht van aanscherpingen

Om dit te voorkomen, gelden daarom de volgende landelijke aanscherpingen:

Iedereen krijgt het advies om thuis voorlopig geen feestjes, borrels of andere bijeenkomsten voor groepen te organiseren. Wil je toch met meerdere mensen iets gaan doen, dan kun je dit volgens Rutte beter naar een horecazaak gaan, waar de anderhalve meter afstand beter te handhaven is. Ontvang je toch thuis mensen? Dan mogen dit er niet meer dan 6 zijn. Kinderen tot 12 jaar zijn niet meegerekend. Vraag of iedereen klachtenvrij is en zorg voor anderhalve meter afstand regel.

Wat ook blijft gelden: vier je je verjaardag in een zaaltje? Dan is het belangrijk dat gasten een vaste zitplaats hebben en dat er geen fysiek contact is, dus geen polonaise oid.

Daarnaast luidt het advies nog steeds om zoveel mogelijk thuis te blijven werken, ook na 1 september.

Nu de scholen weer open gaan, krijgen ouders het advies om hun kinderen bij klachten thuis te houden. Ook als iemand anders in het gezin positief is getest op corona, is het belangrijk dat iedereen thuisblijft.

Amsterdam zal vanavond wat extra regionale maatregelen presenteren, omdat het aantal besmettingen in de hoofdstad in rap tempo toeneemt.

Beeld: Brunopress