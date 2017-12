Dít zijn de leukste persoonlijke cadeautjes om thuis te maken

Cadeautjes zoeken voor een verjaardag of een feestdag is soms best lastig. De zoektocht eindigt vaak bij een leuk douchegelpakketje of een cadeaubon. Maar wat is er nou leuker dan een persoonlijk cadeautje waar veel aandacht aan besteed is?

Om je te inspireren geven wij een paar voorbeelden van leuke en ook makkelijke ideeën voor cadeautjes met een persoonlijke touch.

1. Stempelen

Je hebt nodig:

– een egale katoenen tas, kussensloop of t-shirt;

– verf of inkt ;

– een aardappel.

Zo maak je het:

snijd een patroontje of tekst uit de aardappel met een scherp mesje; doop het patroontje in de verf of inkt; stempel naar wens op het item; laat het een paar uur drogen; inpakken maar!

2. Watermarble

Je hebt nodig:

– een grote kom

– water

– nagellak

– satéprikker

– een beker

Zo maak je het:

doe water in de grote kom; druppel de nagellak in het water; maak met de satéprikker de gewenste vorm; doop de beker in het water/nagellak laat drogen; inpakken maar!

3. Foto puzzel

Je hebt nodig:

– houten blokjes

– een foto (ter grootte van de oppervlakte van de blokjes)

– lijm

– een doosje waar de blokjes inpassen

– een scherp mesje

Zo maak je het:

plak met de lijm de blokjes op de achterkant van de foto; laat drogen; snijd langs de randen van de blokjes, zodat de blokjes weer los zijn; doe de blokjes in het doosje inpakken maar!

Bron: Pinterest. Beeld: iStock