Zo verwijder je alle pesticiden van een appel (spoiler: het is niét met water)

Slecht nieuws: door een appel te wassen of schoon te boenen met je trui, verwijder je niet alle pesticiden. Daarvoor is toch echt grover geschut nodig.

Of je hem nou uit het vuistje eet of verwerkt in de appeltaart: appels zijn in de herfst op hun lekkerst. Nadeel is alleen dat dit het fruit is dat ook de meeste pesticiden op de schil bevat. Fruittelers mogen deze chemicaliën officieel wel toepassen, maar wat de langetermijneffecten zijn, is nog niet duidelijk.

Natriumcarbonaat

Amerikaanse wetenschappers gingen daarom op onderzoek uit en ontdekten zo dat je een appel het best schoonmaakt door het een kwartier lang in badje van natriumcarbonaat te laten weken. Dat werkt nog beter dan het laten weken in kraan- of bleekwater. Het zuiveringszout (ga voor 1%) verwijderde niet alleen de pesticiden op de schil, maar ook de stoffen die al dieper in de appel waren getrokken. De onderzoekers deden de test overigens op een Gala appel.

Wassen

Denk je nu: de groeten met je zuiveringszout, daar heb ik helemaal geen tijd voor? Onthoud dan dat een appel van tevoren wassen in ieder geval altijd beter is dan hem ongewassen eten. Je kan de appel ook schillen, maar dan gooi je tegelijkertijd een hoop voedingsstoffen weg.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock