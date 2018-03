Zo gaat het nu met Peter en Paula uit "Ik Vertrek"

Gisteren werd een spraakmakende aflevering van “Ik Vertrek” herhaald, waarin te zien was dat Peter en Paula Nederland achterlieten om een natuurcamping te starten in Denemarken..

Het is ondertussen alweer vijf jaar geleden dat het koppel samen met hun dochter Marit naar Denemarken vertrok en er is in de tussentijd natuurlijk een hoop gebeurd.

Zo is de camping flink uitgebreid, met bijvoorbeeld een bungalow, een algemene doucheruimte en een tipi waar maar liefst vier personen in kunnen overnachten. Ook heeft de camping nu een kleine kinderboerderij met onder meer kippen, eenden, konijntjes, hangbuikzwijntjes en drie schapen, die in mei lammetjes krijgen.

Deense taal

Met de inburgering in Denemarken gaat het goed. Vooral dochter Marit maakt grote sprongen: zij woont alweer bijna twee jaar op zichzelf in Aalborg, waar ze naar school gaat en binnenkort eindexamen gaat doen aan het gymnasium. Daarna wil ze graag verder studeren in Denemarken.

Paula en Peter, die toen zij naar Denemarken vertrokken geen woord Deens spraken, kunnen ondertussen aardige conversaties houden met hun nieuwe vrienden en buren.

Biodanza

Maar de grote vraag van velen is waarschijnlijk: is het Paula gelukt om Biodanza, haar hobby en passie, van de grond te krijgen in Denemarken? Ja hoor, zeker weten. Sinds afgelopen januari is er een vaste groep die iedere week komt dansen, dus Paula is helemaal in haar element. Op de website van Avrotros zegt ze: “Het is heerlijk om weer met Biodanza bezig te zijn. Het is een ontzettend leuke groep mensen en elke week komen er weer nieuwe leden bij.”

We wensen het koppel en hun dochter Marit heel veel geluk.

Klik hier om de aflevering terug te kijken.

Bron: Avrotros en Nature ferie. Beeld: Avrotros.