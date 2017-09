Peuter uit Uden krijgt 140 euro boete voor wildplassen

Een 2-jarig jongetje in het Brabantse Uden kon zijn plas niet langer ophouden en deed zijn behoefte naast een lokale bakkerswinkel. Een agent zag het voorval en gaf de opa van het kind 140 euro boete.

UPDATE: de politie wilde vanmiddag niet reageren, maar laat nu weten dat de boete is verscheurd. De politie spreekt van een vervelend incident. “Een andere benadering van de situatie had mogelijk meer voor de hand gelegen”, zegt de chef van het verantwoordelijke politieteam.

Vanmiddag

De boze opa deed vanmiddag zijn verhaal bij Omroep Brabant. Zijn kleinzoon is nog maar net zindelijk en moet vaak plassen. “Soms wel 4 keer in een uur. Hij kan het niet ophouden. Wat moeten we dan doen? Hem in zijn broek laten pissen?”

Naast een gevel

Volgens de man stonden hij en de peuter juist beschut, “naast een gevel, zeg maar”. “Opeens kwam er een agent op me afrennen. Ik dacht dat-ie nodig naar de bakker moest waar we voor stonden, maar hij stormde op ons af om een boete uit te delen. Ik kan het nog steeds niet geloven.”

Publiciteit

Volgens RTL Nieuws bevestigt de politie het incident, maar laat weten dat zij niet blij is dat de opa de publiciteit heeft opgezocht. “Er zijn verschillende manieren om hiertegen in protest te komen, de gang naar de media is daar wat ons betreft niet een van.”

Wildplassen

Vorige week deed de rechter uitspraak in de zaak van Geerte Piening, die een boete had gekregen voor wildplassen in Amsterdam.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP