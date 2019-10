Piet Paulusma voorspelt een vroege, stormachtige winter

Piet Paulusma is niet meer te zien op tv, maar dat betekent niet dat hij stopt met weersvoorspellingen doen. Integendeel: hij heeft zijn winterprognose voor 2019 al klaar.

Kunnen we sneeuw verwachten? De schaatsen uit het vet halen? De weergoere vertelt het alvast in een notendop.

Vroege winter

“De winter kan wel eens vroeg beginnen”, schrijft Piet. “In november kan het al koud worden met het eerste winterweer.” En als het écht winter is, in december, januari en februari, verloopt het volgens hem rommelig en kwakkelend. “Het wordt een winter met geregeld veel overlast door sneeuw, soms ijzel en af en toe stormachtig/herfstachtig weer.”

Schaatsen

Ook durft Piet voorzichtig te voorspellen dat we over natuurijs kunnen glijden. “Voor een of twee lange(re) perioden”, luidt de prognose. Maar pin hem daar nog niet helemáál op vast: “Op 30 november of 1 december kom ik met mijn definitieve voorspelling”, sluit de weerman af.

Bron: Piets weer. Beeld: iStock