Moeten we pindakaas nu wel of niet in de koelkast bewaren?

Pindakaas, je bent er gek op of je hebt er een hekel aan. Maar de vraag blijft: moet je een pot pindakaas nu wel of niet in de koelkast bewaren?

Het is altijd handig om even het etiket van de pindakaas te bestuderen. Wordt koeling aanbevolen? Dan kun je dit advies maar beter gewoon opvolgen.

Advertentie

Donker en koel

Mocht er niks op het etiket staan, dan kun je de pot pindakaas het beste op een koele, donkere plaats bewaren. In een koel, niet-vochtig klimaat, heb je 3 tot 4 weken voordat de olie slecht kan worden. Dit houdt in dat als je die pot pindakaas niet binnen een maand opkrijgt, het prima is om de pot gewoon in de voorraadkast te bewaren. Maar mocht je twijfelen, kun je ‘m beter wel in de koelkast bewaren. Dan blijft-ie namelijk langer houdbaar en zo loop je geen risico om het te verspillen.

Scheiden

Als je 100% natuurlijke pindakaas eet, dan is het verstandig om ‘m gekoeld te bewaren. Deze natuurlijke versie wordt enkel gemaakt van pinda’s, zout en olie. Dit smeersel is een stuk gezonder dan de soorten vol bewerkte ingrediënten. Maar dit betekent ook dat de olie de neiging heeft om zich te scheiden van de gemalen noten. Door de pot te koelen, zorg je ervoor dat de vaste stoffen en oliën bij elkaar blijven.

3x zo gebruikte je pindakaas nog nóóit:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Women’s Health US. Beeld: iStock