De komende dagen zijn niet om vrolijk van te worden maar met Pinksteren wordt het mooi

Vandaag is het zo warm dat je bijna niet in de zon kunt zitten, maar verbaas je er niet over als het morgen opeens weer weer is voor een jas en een sjaal.

Het weer slaat namelijk vannacht behoorlijk om. Waar het vandaag nog wel 26 graden kan worden is het morgen een stuk koeler.

Zonnestralen in overvloed

Het wordt morgen tussen de 16 en 22 graden. Donderdag en vrijdag zijn de koudste dagen van de week met maximaal 12 tot 18 graden. Maar met het lange weekend voor de boeg mogen we niet klagen, want met Pinksteren wordt het heerlijk weer. Het kan op de Pinkstermaandag zelfs wel 25 graden worden. Ook de zondag is lekker met temperaturen zo rond de 20 graden. Het belangrijkste is misschien nog wel dat het zonnetje zich heerlijk laat zien.

En verder, in mei? Het lijkt er nu op dat het de hele maand wat warmer zal zijn dan normaal is voor deze tijd van het jaar. Nou, daar tekenen we voor.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock