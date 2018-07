Pinnende vakantiegangers moeten oppassen voor déze wisselkoerstruc

Binnenkort op vakantie naar het buitenland? Pas dan goed op met pinnen, want door de omrekenservice ben je al snel te veel geld kwijt. De Consumentenbond waarschuwt voor deze wisselkoerstruc.

Euro’s

Het klinkt natuurlijk ideaal: banken, hotels en winkels die een omrekenservice aanbieden, ook wel Dynamic Currence Conversion (DCC) genoemd. Als je op vakantie bent, is het soms lastig om de lokale munteenheid om te rekenen naar euro’s. Handig als dat dan al voor je gedaan wordt, zo weet je precies wat je kwijt bent in euro’s. Toch moet je daarmee oppassen, zegt de Consumentenbond.

Proef op de som

Door de omrekenservice te gebruiken ben je vaak tot 12 procent duurder uit dan dat je het gewoon in de buitenlandse valuta betaalt. Onderzoekers van de Duitse Consumentenbond namen de proef op de som en rekenden in dertien verschillende landen buiten de eurozone af in lokale valuta’s en in euro’s. Uit dit onderzoek is gebleken dat de bedragen met de omrekenservice maar liefst 2,6 tot 12 procent hoger liggen. De kosten waren het hoogst in Polen, Hongarije en Tsjechië.

Misleiding

Als klant heb je geen idee dat je deze extra kosten betaalt. “Bij sommige betaalautomaten staan bij de DCC-optie zelfs teksten als ‘0% commission’ of is de DCC-optie in groene letters weergeven”, zegt Bart Combee, directeur Consumentenbond. De consument wordt dus bewust op het verkeerde been gezet.

Voorstel

Dit moeten stoppen, vindt Combee. De Europese consumentenorganisatie Beuc wil daarom dat de consument voor betaling of geldopname de werkelijke kosten met de DCC en niet-DCC kunnen vergelijken, voordat ze een keuze maken. Dankzij Beuc komt de Europese Commissie nu met een voorstel. Dit voorstel houdt in dat commerciële partijen transparanter moeten zijn over de kosten die zij in rekening brengen. Het Europees parlement moet dit voorstel nog goedkeuren.

We moeten dus nog even wachten. In de tussentijd kunnen we maar beter goed opletten en zo min mogelijk gebruik van de omrekenservice.

Bron: ANP & AD. Beeld: iStock