Dít is volgens Pinterest dé manier om je cadeautjes in te pakken

De feestdagen staan al bijna weer voor de deur dus de cadeautjes moeten ook weer gekocht worden. Je kunt de pakjes in de winkel laten inpakken, maar zelf knutselen is stiekem natuurlijk veel leuker.

Op Pinterest is er één bepaalde manier van inpakken heel populair. De methode heet ‘furoshiki’ en komt uit Japan. Deze inpakmethode ziet er niet alleen mooi uit, maar het is ook een stuk duurzamer dan het inpakken met inpakpapier. Je gebruikt namelijk (thee)doeken om cadeautjes in te pakken. Daarmee ziet het er leuk uit én heeft de ontvanger er ook nog eens wat aan. Het ziet er heel ingewikkeld uit, maar door de stappen goed te volgen, kun jij je cadeautjes ook zo leuk inpakken:

a gift for someone you care~ #indigo #katazome #furoshiki Een bericht gedeeld door natta | chiangmai (@nattawashere) op 13 Nov 2017 om 11:28 PST

Bron: Womansday.com. Beeld: Instagram.