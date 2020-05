Gaan je pioenrozen niet open? Met dit trucje krijg je dat tóch voor elkaar

In mei en juni is het steevast wat drukker bij de bloemenkramen. Dan is de pioenroos namelijk weer tijdelijk verkrijgbaar. Een favoriet van veel bloemenliefhebbers, maar pioenrozen laten zich niet altijd mooi zien.

Om zo lang mogelijk te kunnen genieten van pioenrozen in huis, verkopen bloemisten vaak pioenrozen die nog niet uit zijn gekomen. Na een paar dagen thuis in de vaas, komen de rozen dan prachtig uit. Maar helaas niet altijd. Blijven de knoppen van jouw pioenrozen dicht? Er is gelukkig een handig trucje om ze toch open te krijgen.

Advertentie