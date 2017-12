Op déze plaatsen in Nederland kun je de komende tijd de Coca Cola-kersttruck bezoeken

Het begon als een onderdeel van de kerstreclames, maar inmiddels is de Coca-Cola kersttruck uitgegroeid tot meer dan dat én kun je ‘m zelfs bezoeken.

De komende weken rijdt de verlichte vrachtwagen weer door Nederland. Je kunt de truck onder andere bezoeken in Amsterdam, Den Haag, Tilburg, Heerenveen, Zwolle en Apeldoorn. Op de website kun je zien wanneer de truck waar is en waar hij nog meer te vinden is.

Kerstelfjes

De truck rijdt mét kerstman en kerstelfjes het land door. Deze elfjes delen natuurlijk koude blikjes cola uit aan de bezoekers. Daarnaast kun je bij de vrachtwagen een videoboodschap voor iemand inspreken en delen via social media.

Gezondheid

In Nederland is de vrachtwagen welkom, maar in Engeland zijn gezondheidsorganisaties niet blij met de komst van de Coca-Cola truck. De Engelse overheid doet veel moeite om frisdrank minder populair te maken bij kinderen en de komst van de truck sluit daar natuurlijk niet goed op aan. Coca-Cola Nederland zegt daarover: “We gaan de vrachtwagen niet veranderen vanwege de rijke geschiedenis en herkenbaarheid. We bewegen absoluut mee met de wensen van de consumenten, door bijvoorbeeld blikjes Coca-Cola Zero uit te delen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: Getty.