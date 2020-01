Aanrader: deze plant zorgt ervoor dat je badkamer altijd naar een spa ruikt

Kun jij ook zo genieten van die heerlijke frisse geur die vaak in een spa hangt? Dan hebben wij goed nieuws voor je! Je kunt er namelijk op een goedkope én makkelijke manier voor zorgen dat jouw badkamer voortaan precies hetzelfde ruikt.

Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een bosje eucalyptus.

Typische geur

Als je weleens aan dit plantje hebt geroken, dan weet je dat het een hele typische frisse geur heeft. Dit is dezelfde geur die je vaak in een spa ruikt en die ook vaak in douchegels en geurkaarsen verwerkt is. Zeker in een ruimte met stoom ruik je eucalyptus éxtra sterk, wat je badkamer natuurlijk de ideale plek maakt voor dit plantje.

Zó ga je te werk

Je kunt de eucalyptus gewoon in een vaas neerzetten, maar voor een extra sterk effect kun je ook wat takjes aan je douchekop hangen. Dit kun je heel simpel doen met een touwtje of een elastiekje. Omdat er in je douche veel stoom vrijkomt, zal het plantje ook meer geur verspreiden. Doe je ogen dicht en je waant je spontaan in een spa!

Bijkomend voordeel

Naast dat eucalyptus heerlijk ruikt, is het ook nog eens heel gezond. Het aroma van deze plant kan je luchtwegklachten verzachten, wat natuurlijk ideaal is als je al dagen rondloopt met een verstopte neus.

