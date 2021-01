Déze plant is de beste vervanger van je kerstboom

Het nieuwe jaar is aangebroken en de kerstboom ‘moet’ officieel morgen de deur uit, tijd om na te denken wat er op die kale plek komt te staan. Want eerlijk is eerlijk, de kerstboom en de lichtjes laten een zekere leegte achter.

Dus de vraag luidt nu: met welke plant kun je die lege, saaie plek het beste opvullen?

Grote kamerplant

Aangezien de kerstboom veel ruimte in beslag nam, is er een grote plant nodig om de leegte op te vullen. Een plant die weinig verzorging nodig heeft, wel zo fijn nadat we dagelijks gevallen dennen hebben moeten opzuigen. Daarnaast zijn net als kleding, kapsels en het interieur, ook kamerplanten onderhevig aan trends.

Sansevieria

De Sansevieria of Vrouwentong is een heel geschikte plant voor de vergeetachtige watergevers onder ons. De Sansevieria is namelijk een van de makkelijkste kamerplanten. De plant geeft niet alleen een warme uitstraling aan je kamer, maar zorgt ook nog eens voor een betere luchtvochtigheid. De plant doet het goed in menig woonkamer, logisch ook want de plant is makkelijk, aantrekkelijk en gezond.

Licht en warmte

De Sansevieria is niet alleen heel makkelijk omdat-ie geen tot weinig water nodig heeft, maar ook omdat je hem overal neer kunt zetten: op een zonnige plek of juist verder van het raam. In het laatste geval zal de waterbehoefte minder worden en zal hij minder snel groeien. Daarnaast wordt het blad van de plant op een zonnige plek lichter van kleur. Op een plek wat verder van het raam wordt het blad juist donkerder. Daarom is het voor sommige soorten mooier als ze net iets verder van het raam staan, om hun donkere kleur te behouden.

Deze planten doen het goed bij veel licht:

