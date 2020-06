Plant nu deze bloemen en geniet in de herfst van een kleurrijke tuin

Ook na de zomer kan het nog lekker weer zijn. Door deze mooie bloemen nú te planten, geniet jij straks in de herfst van een prachtige kleurrijke tuin.

Want niet alle planten en bloemen overleven in de herfst, maar deze gelukkig wél:

Zoals de naam al doet vermoeden, lijken deze prachtige bloemen voordat ze bloeien op heteluchtballonnen. Ze zijn verkrijgbaar in zowel blauw, wit als roze. Hoewel ze het goed doen met volle zon, kunnen ze ook gedijen in halfschaduw.

2. Winterharde fuchsia

Als je wat kleur wil in je tuin, is de winterharde fuchsia echt iets voor jou. Let wel op dat de grond niet te droog, vochtig of heet mag zijn voor deze bloem.

3. Amaranthus

De amaranthus produceert elke herfst prachtige langwerpige, bordeauxkleurige bloemen. De plant houdt het het beste vol in de volle zon of halfschaduw, maar geef ‘m wel genoeg water.

4. Dahlia’s

Deze prachtige bloemen groeien van halverwege de zomer tot en met de herfst. Ga voor oranje een rood getinte dahlia’s voor het mooiste resultaat in herfst. Tip: je kunt er zelf ook heel makkelijk een prachtig herfstboeket van maken.

5. Celosia

Deze plant houdt van zowel de lente, zomer als de herfst. Het is een tropische plant en vormt pluimen van die roodpaarse bloemen die boven het loof uitsteken.

6. Gomphrena

Is de grond in je tuin vrij droog? Of worstel je met kleigrond? Probeer dan eens deze droogtebestendige plant gomphrena. Deze plant groeit tot de vorst intreedt.

7. Verbena

Deze kleine schoonheden bloeien rijkelijk tot de 1e nachtvorst en doen het zelfs goed in halfschaduw. Bovendien kunnen ze goed tegen hitte, dus je kunt ze met een gerust hart midden zomer nog planten.

8. Chrysanten

Deze typische herfstbloemen zorgen voor een gezellige sfeer in je tuin. Ze hebben een indrukwekkende bloei van augustus tot november en de kleur past prachtig bij de vallende bladeren in de herfst. Chrysanten kunnen in de volle grond of in potten worden geplant.

9. Toverhazelaar

In de zomer krijgt deze plant aantrekkelijke donkergroene bladeren, maar in de herfst en winter schittert deze populaire struik pas echt. De toverhazelaar krijgt dan spinachtige bloemen en bloeien nog nadat andere planten en struiken hun bladeren verliezen.

10. Sedum

Deze vetplant bloeit op in de zomer, maar krijgt pas in de herfst een prachtige dieproze of rode kleur. Omdat de sedum water opslaat in zijn bladeren, is het een ongelooflijke hitte- en droogtebestendige plant.

11. Colchicum

Deze plant krijgt ook wel de naam herfstkrokus en dat is niet voor niets: de bloemen bloeien tussen augustus en oktober, maar wel zonder blad. De bladeren verschijnen pas in het voorjaar.

12. Schildpadbloem

Je weet dat de zomer voorbij is, zodra de buisvormige bloesems op de schildpadbloem verschijnen. Zonde van de zomer, maar je kunt wel genieten van deze prachtige bloem.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock