Nu de temperatuur weer gaat dalen en de verwarming weer aan gaat, moeten we ook weer goed gaan smeren met crèmes om een droge huid tegen te gaan. Toch? Nee hoor, je kunt ook gewoon deze kamerplant in huis halen.

Volgens een nieuwe studie van de Britse ‘Royal Horticultural Society’, een organisatie die tuinieren in Engeland en de rest van Europa promoot, kunnen bepaalde planten namelijk helpen om een droge huid in de winter te voorkomen. Hoe? Doordat de plant ervoor zorgt dat de lucht in huis minder droog wordt en daardoor je huid een stuk minder te verduren krijgt.

Zuiveren

De plant die een ster is om de lucht in huis schoon en fris te houden, is de graslelie. Deze plant overleeft bijna álles en is dus ook geschikt voor mensen met wat minder groene vingers. Geef ‘m twee keer per week water en de plant doet netjes zijn werk. Volgens de NASA haalt deze plant namelijk zo 95% van benzeen, formaldehyde, koolmonoxide en nitraten uit de lucht. Is de lucht schoon? Dan haalt het ook nog de chemische stoffen uit onder andere het tapijt en schoonmaakmiddelen. En hij ziet er nog leuk uit ook:

Bron: Countryliving.co.uk, Mooiwatplantendoen.nl. Beeld: iStock.