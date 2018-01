Deze plant is dé oplossing tegen een droge huid, hoofdpijn of droge ogen

In de winter is de luchtvochtigheid in je huis vaak wat lager. Hierdoor kun je last krijgen van vervelende kwaaltjes zoals hoofdpijn of een droge huid. Nu kun je natuurlijk een luchtbevochtiger kopen om hier vanaf te komen, maar wist je dat er nog een andere (veel goedkopere) oplossing is?

Door een kamerhortensia in huis te halen kun je de luchtvochtigheid in huis namelijk flink verhogen, zo blijkt uit een onderzoek van Fytagoras Plant Science uit Leiden.

Verdamping

De kamerhortensia blijkt niet alleen een lekkere geur te verspreiden, maar zorgt ook nog eens voor een gezonder binnenklimaat in huis. De plant heeft een sterk vochtregulerende werking en zorgt daarmee voor een betere luchtvochtigheid in huis. Via de wortels zuigt de kamerhortensia water op dat vervolgens naar bloemen en blad wordt getransporteerd waar uiteindelijk de verdamping plaatsvindt.

Heel effectief

Hoewel er nog meer planten over deze eigenschap beschikken, blijkt de kamerhortensia het meest effectief te zijn. Volgens berekeningen kunnen negen hortensia’s in vier uur tijd een luchtvochtigheid van dertig omhoog krijgen naar veertig procent, wat als een gezond luchtvochtigheidsniveau geldt. Maar twee hortensia’s per ruimte zouden al een heel stuk helpen.

Bron: Groenrijk. Beeld: iStock