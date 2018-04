Déze plant mag dit jaar niet ontbreken op jouw balkon

Leuk al die planten voor in de tuin, maar aan mensen met alleen een balkon wordt bijna nooit gedacht. Zeker wel: er is zelfs een heuse verkiezing voor terrasplant van het jaar. En ook dit jaar is er weer een winnaar gekozen.

De lavendel mag zicht dit jaar de terrasplant van het jaar noemen. De makkelijke plant staat niet alleen leuk in een pot op je balkon, maar hij stoot ook nog eens muggen af. Daarnaast zorgt de kalmerende geur er ook nog eens voor dat je mensen sneller vertrouwt. Ja, echt. Dat blijkt uit onderzoek van het Leiden Institute for Brain and Cognition. Alleen nog maar gezellige avondjes op jouw balkon, dus. Op social media zien we de plant al regelmatig voorbij komen:

Bron: Elle.com. Beeld: iStock.