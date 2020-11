Handig voor de thuiswerkers: déze planten geven je creativiteit een boost

Veel mensen werken nog steeds een hoop dagen vanuit huis. Hoewel het soms een beetje eentonig wordt, verwacht je baas wél dat je met creatieve ideeën blijft komen. Deze planten kunnen je daar een handje bij helpen, want ze zorgen ervoor dat je creativiteit geprikkeld wordt.

Uit onderzoek blijkt dat het hebben van planten in je (thuis) kantoor voor 15% meer creativiteit zorgt. Hoe fijn is dat? En dat is nog niet alles. De planten zorgen ook voor een betere focus en concentratie en meer rust. Dé perfecte redenen om nu een paar groene rakkers in huis te halen.

Advertentie

Lavendel

Natuurlijk is de geur van lavendel heerlijk om voor het slapen op je kussen te sprenkelen of als geurzakje in je kast te leggen. Maar de plant zelf heeft ook een kalmerende werking. En daarnaast geeft het je creativiteit ook nog eens een boost. Natuurlijk is het ook een pareltje voor het oog.