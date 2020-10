Heb jij thuis ook een monstera plant? Dan heb je je misschien weleens afgevraagd hoe die typische gaten in de bladeren ontstaan én of ze ook nog een bepaald nut hebben. Je zou namelijk denken dat die gaten helemaal niet zo handig zijn, omdat de plant hierdoor minder zonlicht vangt. Maar is dat wel echt zo?

We leggen het uit.

Wat is het nut van de gaten?

De monstera, ook wel bekend als gatenplant, is een kamerplant met een groot blad. Typerend voor dit blad zijn de grote gaten die erin ontstaan. De planten laten gaten vallen in hun bladeren doordat cellen afsterven. Een onlogische move zou je denken, want door die gaten vangen planten ook weer minder zonlicht op, terwijl dit juist nodig is om te groeien. De Amerikaanse biologe Cassie Lubenow besloot daarom op zoek te gaan naar het nut van de gaten.