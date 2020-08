Om te proberen: je planten groeien sneller dankzij muziek

De meeste interieurs staan tegenwoordig vol met groen, planten geven je huis tenslotte kleur en leven. Toch blijkt het best een kunst te zijn om de planten ook in leven te houden. Wat blijkt? Naast genoeg water geven, af en toe een beetje plantenvoeding én natuurlijk veel liefde, doen planten het ook erg goed op muziek.

Dat heeft alles te maken met de trillingen van de muziek.

Erin Marino, brandmanager bij The Sill, vertelt dat vooral de vibraties van de muziek de planten kunnen stimuleren om te groeien. Maar, wordt er benadrukt, dat het wel gaat om een theorie en dat hier geen wetenschappelijk bewijs voor is. Toch is het niet heel gek om te geloven in het feit dat planten reageren op de trillingen.

Relatie tussen plant en mens

Marino legt uit: “Het begon allemaal met het boek ‘The Secret Life of Plants, waarin de emotionele, fysieke en spirituele relatie tussen plant en mens wordt uitgelegd.”

Volgens haar is het helemaal niet zo’n heel gek idee en zou dat eigenlijk eens verder uitgezocht moeten worden. “Het zal mij niets verbazen dat er een hoop dingen zijn die we niet weten van planten en hun relaties tot hun omgeving.” Volgens haar zijn de planten veel meer ‘bewust’ dan dat we misschien wel denken.

Planten groeien sneller door muziek

Er is dus geen wetenschappelijk bewijs dat jouw planten beter zullen groeien dankzij wat lekkere nummertjes op de achtergrond, maar gezellig is het natuurlijk wel. Planten zullen tenslotte beter blijven groeien dankzij de aandacht die zij krijgen, dus waarom niet in de vorm van muziek?

Soort muziek

Ben je klaar om je planten eens lekker te verwennen met wat fijne muzikale trillingen? Als je zelf een instrument bespeelt, kun je die er natuurlijk bij pakken. Maar geen zorgen, via Spotify kom je ook al een heel eind. Stevie Wonder heeft de soundtrack van de documentaire The Secret Life of Plants opgenomen, die gewoon via Spotify te beluisteren is. Perfect voor jouw planten dus!

Mocht je zelf liever kiezen voor tropische hitjes, rockmuziek, Spaanse bubbling of jazz? Het kan allemaal: je moet er zelf tenslotte ook naar luisteren.

Bron: Well and good. Beeld: iStock