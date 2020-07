Kun je de planten in de tuin ook té veel water geven?

In de zomer is het vanwege het warme weer belangrijk om je planten en gazon voldoende water te geven. Maar kun je dit ook te vaak doen en de planten te veel water geven?

Veel mensen vinden het lastig om te bepalen hoeveel water je planten of het gazon geeft en hoe vaak je je tuin moet besproeien. We denken al snel dat we het verkeerd doen. Maar is dit eigenlijk ook zo?

Ten eerste is het belangrijk om voldoende water te geven. Elke dag een klein beetje gieten is tijdens een warme periode vaak niet genoeg. Het water bereikt dan nooit de belangrijke dieper gelegen wortels. Je kunt dus beter een keer per week flink water te geven met een tuinslang. Let wel op de planten in de tuin, want sommige planten houden niet van ‘natte voeten’.

Verwend

Toch kun je ook planten in de tuin wel degelijk te veel water geven. Hierdoor worden de wortels verwend en gaan ze niet meer zelf op zoek naar water. Zo worden de planten en het gras eigenlijk kwetsbaarder. De kans is hierdoor groter dat ze de winter niet overleven.

Ook kan er op het gas sneller mos vormen. Door je gazon en de planten dus wat minder vocht te geven, zorg je ervoor dat ze een dik en stevig wortelstelsel krijgen en dus langer blijven leven.

Geel of bruin

De planten in de tuin en je gazon hebben alleen extra water nodig bij langdurige droogte in de lente en zomer. Ze geven ook zelf aan wanneer ze dorst hebben, want dan beginnen hun bladeren te hangen of wordt een deel van het blad geel of bruin. Planten die net zijn geplant hebben wat meer behoefte aan water dan anderen.

Bladverbranding

Het beste is om je planten en het gazon in droge periodes gemiddeld twee keer per week een halfuur te besproeien. Dit is een gemiddelde, dus het is het beste om zelf even te kijken hoe het met je planten gaat. Daarnaast is het beste tijdstip om te gieten of sproeien vroeg in de ochtend of juist in de avond. Wanneer je het ’s avonds doet, is het belangrijk dat de temperatuur ’s nachts niet te veel daalt. De kou kan in de nacht schade verrichten. Overdag is in ieder geval niet zo slim. In de zon verdampt het water snel en is er kans op bladverbranding.

Zó krijgen jouw planten genoeg water in droge periodes:

Bron: Intratuin. Beeld: iStock