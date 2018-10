8x perfecte planten voor een kleurrijke wintertuin

In de herfst vallen alle blaadjes van de bomen waardoor je tuin er in de winter maar saai en kaal uitziet. Maar niet met deze acht planten, want deze jongens zorgen voor een kleurrijke wintertuin.

Grote kans dat jouw tuin er tussen november en april ook uitziet als een droevige, dode en bruine boel. Zonde! Daarom hebben we tien planten op een rijtje gezet die jouw tuin ook in de winter omtoveren tot een kleurrijk geheel.

1. Viburnum bodnantense ‘Dawn’

Jep, het is een hele mond vol. Maar deze plant bloeit dus ook midden in winter. Met frisse lichtroze tot witte bloemetjes lijkt het de hele winter wel voorjaar. Als het vriest valt de bloei even stil, maar als het weer gaat dooien komen de bloemetjes vanzelf terug. De plant verspreidt trouwens ook nog eens een heel aangename geur.

2. Nandina ‘Domestica’ – Hemelse bamboe

De Nandina Domestica heeft een uitzonderlijk mooi, gekleurd blad dat in de lente groen is. Maar deze plant is op z’n allermooiste in de winterperiode wanneer de bladeren en bessen prachtig rood gekleurd zijn.

3. Perzisch IJzerhout

Deze kameleon heeft bladeren die in de lente een roodachtig en paarse kleur krijgen, in de lente veranderen in prachtig groen en in de winter levendige kleuren als geel, oranje en rood krijgen.

4. Geoorde wilg ‘Flamingo’

Deze plant is makkelijk te kweken en heerlijk om naar te kijken. De sierlijke boom heeft veelkleurige bladen van roze, wit en appelgroen. De bladeren kunnen wel tegen een stootje en zijn bestand tegen zowel hitte als kou. Ook regen en wind overleven ze wel, waardoor deze plant ideaal is voor in de winter.

5. Japanse Esdoorn

Oké, deze boom verliest wel z’n bladeren in de winter, maar is zonder blad ook prachtig en dat komt door de schitterende rood-koraalschors.

6. De Wilde Wingerd

Dit is een klimplant die het goed doet tegen elke muur. Het weelderige, groene gebladerte wordt helder rood in de herfst en produceert bessen waar vogels dol op zijn. Dus mocht je het najaar graag wat vogeltjes in de tuin zien, dan is dit de ideale plant.

7. Alpine Juniper

Deze groenblijvende plant is afkomstig van de Rocky Mountains en heeft dicht groen gebladerte dat in de winter bessen produceert en dekking biedt aan broedende vogels en kleine zoogdieren. Bovendien is de plant extreem winterhard.

8. Red Twig Dogwood

De kale, rode stengels van deze bladverliezende plant zorgen voor een kleurrijke, winterse tuin. Extra mooi door de geelachtige, witte bloemen die worden gevolgd door kleine blauwe bessen.

