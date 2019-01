Deze 11 planten wil je in huis halen want ze helpen de lucht te reinigen

We schreven al eerder dat planten in huis niet alleen leuk zijn om naar te kijken, maar ook dat ze hartstikke goed zijn voor je gezondheid.

Wij zetten kamerplanten het liefst in een set van een stuk of vijf bij elkaar: dan heb je meteen zo’n gezellige jungle in je huiskamer.

Advertentie

Lucht reinigen

Uit onderzoek blijkt dat planten goed zijn voor je gezondheid omdat ze helpen de lucht in je huis te reinigen. Even terug naar de schoolbanken: fotosynthese is het proces waarbij planten, onder invloed van zonlicht, koolstofmonoxide omzetten in glucose en verse zuurstof. Tegelijkertijd verwijderen ze juist giftige stoffen uit de lucht die wij weer inademen. Niet zo gek dat het hebben van (meerdere planten) in huis, een goede invloed op je gezondheid kan hebben. Dat bleek al uit een studie van NASA in 1989.

Kies je plant slim

Maar, zul je je nu afvragen: welke planten kun je het beste in huis halen? Onderstaande planten helpen om minimaal één tot drie van meest giftige stoffen die in je huis hangen, uit de lucht te halen. Want Benzeen, Formaldehyde en Trichlorothylene wil je dus niet in huis. Hup, naar het tuincentrum.

Haal bijvoorbeeld een:

1. Krulvaren

2. Sansevieria

3. Vrouwentong

4. Jasmijn

5. Drakenklimop

6. Huilende vijgenboom

7. Aglaonema

8. Lakanthurium

9. Bamboe

10. Dracaena

11. Gerbera

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock.