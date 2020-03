Met déze 10 planten lok je de mooiste vlinders naar je tuin

Een tuin waar de mooiste vlinders op afkomen: wie wil dat nu niet? Maar wist je dat je dat zelf in de hand hebt? Je kunt ze namelijk lokken met de juiste planten.

De cuphea, ook wel bekend als de Mexicaase heide, is een groene plant met witte, rode, paarse, oranje of violetblauwe buisvormige bloemen. Hier komen veel kolibries op af, maar ook prachtige vlinders. De cuphea houdt van de hitte, maar zorg er wel voor dat-ie voldoende water krijgt. Deze plant is dol op zon, probeer daarom schaduwrijke plekken te vermijden.

Met oranjerode bloemen en paarse zaden met donkere strepen, ziet de pronkboon er prachtig uit. Wat ook zo leuk is aan deze plant is dat de bonen eetbaar zijn. De pronkboon houdt van de zon, dus zet ‘m in je tuin wel op een zonnig plekje. Let wel op: deze klimplant heeft een stevig latwerk of tuinconstructie nodig om te klimmen.

3. Kattekruid

Deze wilde plant heeft een frisse geur, waardoor vooral katten zich aangetrokken voelen door de droge bladeren. Vandaar dat de plant kattekruid wordt genoemd. Maar blijkbaar zijn ook vlinders fan van de frisse geur. De plant is sterk genoeg om droogte te weerstaan, maar kan ook ontzettend goed tegen de kou. Kattekruid bloeit wekenlang en kan worden ingekort om nieuwe bloemen aan te moedigen. De beste plek voor deze plant is in de zon, maar af en toe wat schaduw is geen probleem.

4. Kruiden

Bijna alle keukenkruiden trekken bestuivers, zoals bijen en vlinders, aan. Je kunt de bladeren oogsten om te koken, terwijl de bestuivers genieten van de bloemetjes. Met plantjes zoals bieslook, tijm, munt en salie kun je jaren vooruit, terwijl basilicum, venkel en peterselie eenjarig zijn. De meeste kruiden hebben volle zon nodig.

5. Fuchsia

Deze prachtige plant heeft exotisch ogende bloemen die diep rood en paars van kleur zijn. Ze bloeien het hele seizoen, waardoor vlinders en kolibries er dol op zijn. De fuchsia ziet er geweldig uit in een hangende mand of bloembak en heeft gedeeltelijke tot volledige schaduw nodig.

6. Bijenbalsem

Allerlei bestuivers houden van de roze, paarse of rode bloemen met franjes van deze vaste plant. Maak het de vlinders en bijen makkelijk door de bijenbalsem in groepjes te planten. Zo hoeven de bestuivers niet naar een naald in een hooiberg te zoeken. De bijenbalsem houdt van volle zon tot halfschaduw.

7. Zoete alyssum

Bijen en vlinders genieten van de piepkleine naar honing geurende bloemen van deze mooie laagblijvende plant. Alyssum ziet er dankzij z’n kleine bloemetjes prachtig uit en overleeft zelfs een lichte nachtvorst. Je kunt de zoete alyssum het beste op een zonnige plek in de tuin zetten.

8. Salvia

Bijen, vlinders en kolibries houden van de stekels van de dieppaarse of witte bloemen op deze winterharde vaste plant. Deze tuinplant bloeit twee keer per jaar en is heeft volle zon nodig.

9. Torenia

De torenia is een vrolijke zomerbloeier met aparte bloempjes. Hij trekt zowel vlinders als kolibries aan met zijn roze, paarse of gele buisvormige bloemen. Deze plant heeft gedeeltelijke tot volledige schaduw nodig en zorg ervoor dat-ie voldoende water krijgt.

10. Muurpeper

Muurpeper trekt veel bijen en vlinders aan dankzij de opvallende gele, stervormige bloemen. De plant bloeit voornamelijk in de late zomer tot late herfst. Maar dankzij de mooie zaadkoppen op de plant, ziet hij er ook in de winter nog mooi uit. Deze plant heeft volle zon nodig.

Of je kunt natuurlijk voor de vlinderstruik gaan. Libelle’s tuinvlogger Loes geeft je tips hoe je voor meer vlinders in de tuin kunt zorgen:

Bron: PureWow. Beeld: iStock