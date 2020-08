Déze planten zijn niet giftig voor huisdieren én kunnen de streken van jouw hond of kat aan

Huisdieren en planten gaan vaak niet goed samen. Toch kun je ook met hond of kat prima in een huis vol kamerplanten leven. Let wel goed op wélke planten je kiest.

Het is vooral belangrijk dat je voor een veilige én stevige plant gaat. Veel planten lijken op elkaar en komen uit dezelfde familie, maar toch kan de veiligheid voor dieren verschillen. Sommige varens zijn giftig, terwijl anderen veilig zijn. En de ene vetplant kan je hond of kat vergiftigen, terwijl ze met een andere vetplant gewoon kunnen ‘spelen’.

Daarom zetten we de planten die veilig zijn voor je trouwe viervoeter op een rijtje, inclusief Latijnse naam:

1. Krulvaren (Nephrolepis exaltata)

Deze plant is perfect voor een hangende plantenbak. Ze zijn ideaal in warmere klimaten, maar zolang je ze tijdens koudere maanden binnenshuis van indirect zonlicht voorziet, overleeft-ie het in ieder huis.

2. Knoopvaren (Pellaea rotundifolia)

Deze varen kan heel goed tegen lagere temperaturen, aangezien de plant oorspronkelijk uit de Nieuw-Zeelandse bossen komt. De knoopvaren heeft schattige blaadjes in de vorm van – je raadt het al – knoppen.

3. Calathea (Calathea lancifolia)

Deze prachtige plant vertoont mooie strepen op de bladeren en kan tot 30 centimeter hoog worden. De hele Calathea–familie is niet giftig voor honden of katten. Fan van de slangenplant? Dan is dit een veilig alternatief.

4. Graslelie ( Chlorophytum comosum)

Deze ‘spinplant’ is heel populair omdat hij zich snel aanpast. Hij is gemakkelijk overal te plaatsen. Hij kan goed tegen verwaarlozing, dus deze plant hoef je bijna niet te verzorgen. Bovendien is het een ideale plant om de lucht te zuiveren en is veilig voor zowel honden als katten.

5. Mexicaanse dwergpalm (Chamaedorea elegans)

Dit is een van de meest populaire kamerplanten ter wereld. Als je een schaduwrijke plek hebt die een plant nodig heeft, ga dan voor deze duurzame palm. Ook mag hij lekker op de grond in een pot staan. want hij kan wel tegen een stootje.

6. Geldboom (Pachira aquatica)

Boomliefhebbers en iedereen die op zoek is naar een grote plant met diepgroen blad zal genieten van de geldboom. Wellicht dat iets met de naam van de boom te maken heeft…Het is in ieder geval een veilig alternatief voor de monsteraplanten.

7. Basilicum (Ocimum basilicum)

Dit is een van de weinige kruidenplantjes die veilig is voor je huisdieren. Het plantje heeft zijdezachte bladeren en staat leuk in iedere keuken. Hij ruikt goed, ziet er leuk uit én zal je hond niet vergiftigen.

8. Echeveria (Echeveria)

Deze vetplant lijkt op een roos, maar gaat véél langer mee. Geef ‘m fel zonlicht en af en toe wat water en je ervaart er nul problemen mee.

9. Zebraplant (Haworthia fasciata)

Het plantje dankt zijn Nederlandse naam aan de decoratieve witte strepen die op de bladeren verschijnen. Hij heeft wel wat weg van de Aloë vera, maar is gelukkig níet giftig voor dieren. Ook deze plant heeft weinig verzorging nodig.

10. Polka dot plant (Hypoestes phyllostachya)

Deze plant ziet eruit alsof hij met verf is bespat, maar dat maakt ‘m juist zo vrolijk. De kleuren variëren van roze tot rood en van groen tot wit. Zo past de polka dot plant in ieder interieur (zelfs bij dierenvrienden).

11. Hibiscus (Hibiscus syriacus)

De hibiscus geeft je het gevoel alsof je op een tropisch eiland bent. De bloemen kleuren namelijk helderroze en lichtpaars. De plant staat ook bekend als de Koreaanse roos. Waarom? Omdat het de nationale bloem van Zuid-Korea is.

12. Rozen (Rosa)

Ga je op bezoek bij mensen met honden of katten? Met mooie bos rozen sla je nooit de plank mis en weet je dus zeker dat het veilig is voor huisdieren.

13. Dadelpalm (Phoenix dactylifera)

Het is een prachtige grote palm, maar is eigenlijk vrij makkelijk te onderhouden. In feite kan de dadelpalm zowel binnen als buiten staan, maar bewaar ‘m in de winter wel even in je woonkamer.

Bron: PureWow. Beeld: iStock