Mét deze planten hou je vlooien en teken op afstand

Bang voor vlooien en teken in je tuin? Om ze afstand te houden, hoef je niet gelijk in de weer met een stinkende spray. Zet gewoon een paar plantjes in de tuin.

Merk je dat je hond of kat continu an het krabben is? Dan is de kans groot dat hij last heeft van vlooien of een teek. Deze vervelende beestjes kunnen gewoon in je tuin zitten. Wil je ze graag weren? Plant dan deze kruiden en planten in je tuin:

1. Kruiden

Vlooien en teken houden niet van sterk geurende kruiden. Zorg voor wat munt, rozemarijn, citroengras of kattenkruid in je tuin. Deze kruiden zijn namelijk wél veilig voor je kat of hond, maar weren de vlooien en teken. Vergeet deze heerlijke kruiden niet te gebruiken in de keuken!

2. Chrysanten

Naast het weren van vlooien en teken, bestrijden deze mooie bloemen ook nog eens luizen en kakkerlakken. Plaats ze aan de randen van je tuin en je tuin ziet er ook nog eens een stuk vrolijker uit.

3. Paarse salvia

Deze bekende prachtige kruidenplant heeft ook een sterke geur, waardoor ‘ie perfect is om insecten te weren. Deze plant groeit op veel plaatsen in het wild, maar kan uiteraard ook in de tuin of op je balkon worden geplant.

4. Lavendel

Dit misschien wel de populairste plant om als afweermiddel tegen muggen, vlooien en teken te gebruiken. Het is een mooie plant, met kleurrijke bloemen en een fantastische geur. De plant is veilig voor huisdieren en staat mooi in iedere soort tuin, of je nu van modern of landelijke tuin houdt.

5. Madeliefjes

Deze schattige bloemetjes hebben hetzelfde effect als lavendel en salvia: ze zijn heel mooi, hartstikke veilig voor huisdieren en weren vervelende insecten af.

In de video hieronder laat dierenarts Martijntje zien wat je nog meer kunt doen tegen vlooien bij honden of katten:

