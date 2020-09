Libelle legt uit: zo bereid je je planten voor op de winter

We profiteren nog even van het heerlijke zomerse zonnetje, maar met de herfst voor de deur wordt het ook weer tijd om een aantal planten naar binnen te halen en wat extra verzorging te geven.

Maar bij het naar binnen verplaatsen van je planten, wil je het ongedierte natuurlijk niet meenemen. Zó pak je dat aan.

Seizoensplanten

Er zijn planten die alleen bedoeld zijn voor binnen en er zijn planten die alleen buiten kunnen groeien. Maar er zijn ook planten die zowel binnen als buiten kunnen vertoeven met de juiste verzorging en aandacht. De vetplanten en cactussen zijn geschikt voor zowel in de woonkamer als buiten. Nog zo’n plant is de yucca, dit is een plant die dikke bladeren heeft die wat weg hebben van leer.